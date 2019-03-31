2019-03-31T17:44:21+03:00
Происшествия

В Сочи сгорел автомобиль

Никто не пострадал
Варвара ДЫМ
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Из-за чего именно случилось возгорание, будут выяснять специалисты. Автомобиль вспыхнул в сочинском селе Верхневеселом.

- Огонь тушили 2 единицы техники и восемь человек личного состава, - рассказали сайту «КП»-Кубань» в ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю. – Площадь пожара составила целых два квадратных метра. Люди не пострадали, в авто горел моторный отсек.

А в Краснодаре 30 марта сгорел мебельный склад. Площадь пожара составила 500 квадратных метров. Огонь тушили несколько часов. Погибших и пострадавших нет. Из-за чего случилось это ЧП, тоже выясняют эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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