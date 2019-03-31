2019-03-31T18:15:51+03:00
Общество

На Кубани объявили экстренное предупреждение по заморозкам

Синоптики прогнозируют до -4 ночью
Варвара ДЫМ
Поделиться:
Ночью в крае прогнозируют заморозкиНочью в крае прогнозируют заморозкиФото: Марина ПОЛЯКОВА
Изменить размер текста:

Синоптики прогнозируют в Краснодарском крае заморозки.

- В предгорьях региона ночью,1 апреля ожидаются заморозки до минус четырех, а в южной половине Кубани - -1.. – 2, - рассказали сайту «КП»-Кубань» синоптики Краснодарского края. - Уи днем местами осадки, преимущественно в виде дождя. В отдельных пунктах ночью и утром туман. Ветер восточный, северо-восточный 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с. На Черноморском побережье местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный, по югу юго-восточный, южный 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с, в районе Анапы и Геленджика ночью и утром 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 2 – 7 тепла, днем 9-14. По югу до 16 градусов тепла.

Из-за ночных заморозков в МЧС Кубани объявили экстренное предупреждение.

Зато в Краснодаре будет без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 5-10 м/с, вечером и ночью порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 градуса, днем до 15 тепла. .

- В связи с заморозками на поверхности почвы повышается риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур - цветков и завязей плодовых косточковых и семечковых культур и теплолюбивых растений, - сообщили в МЧС региона. - Специалисты рекомендуют предпринять меры по защите насаждений.

Чтобы растения не замерзли, их необходимо укрыть полимерной пленкой или соломой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сочи сгорел автомобиль
В Краснодаре не будут переносить памятник Александру Покрышкину
В ДТП в Лазаревском районе Сочи пострадал двухлетний ребенок
На Кубани 30 человек проехались по маршруту «Золотого кольца Боспорского царства»
В столице Кубани запустили новую акцию - «Краснодар - 10 тысяч деревьев»
В Краснодаре прошла презентация школьной моды
Начальником кубанского МВД может стать главный полицейский Тверской области
В Приморско-Ахтарске друг продавщицы избил битой назойливого покупателя
В Геленджике следователи выясняют обстоятельства гибели участника чемпионата России по трофи-рейдам
В Краснодаре демонтировали снесли еще один незаконный павильон
В Краснодаре потушили пожар в ангаре на Ростовском шоссе
Пропавшего в Воронеже 15-летнего школьника нашли в Краснодаре
Краснодарский край вышел на первое место рейтинга инвестклимата регионов
Для краснодарского долгостроя ЖК «Кино» нашли инвестора
В Краснодаре пройдет отбор детей в Московскую театральную школу Табакова
В Краснодаре тушат пожар в мебельном центре на Ростовском шоссе