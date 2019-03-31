На Кубани объявили экстренное предупреждение по заморозкам

СЕГОДНЯ 18:15 2019-03-31T18:15:51+03:00

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Синоптики прогнозируют в Краснодарском крае заморозки.

- В предгорьях региона ночью,1 апреля ожидаются заморозки до минус четырех, а в южной половине Кубани - -1.. – 2, - рассказали сайту «КП»-Кубань» синоптики Краснодарского края. - Уи днем местами осадки, преимущественно в виде дождя. В отдельных пунктах ночью и утром туман. Ветер восточный, северо-восточный 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с. На Черноморском побережье местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный, по югу юго-восточный, южный 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с, в районе Анапы и Геленджика ночью и утром 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 2 – 7 тепла, днем 9-14. По югу до 16 градусов тепла.

Из-за ночных заморозков в МЧС Кубани объявили экстренное предупреждение.

Зато в Краснодаре будет без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 5-10 м/с, вечером и ночью порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 градуса, днем до 15 тепла. .

- В связи с заморозками на поверхности почвы повышается риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур - цветков и завязей плодовых косточковых и семечковых культур и теплолюбивых растений, - сообщили в МЧС региона. - Специалисты рекомендуют предпринять меры по защите насаждений.

Чтобы растения не замерзли, их необходимо укрыть полимерной пленкой или соломой.

ИСТОЧНИК KP.RU