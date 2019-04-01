На Кубани прошел полумарафон «Сочи Автодром»

СЕГОДНЯ 07:04 2019-04-01T07:04:15+03:00

В нем приняли участие более 2500 человек

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В Сочи прошел полумарафон, открывший беговой сезон в России.

В мероприятии приняли участие более 2500 спортсменов, прибывших из 16 стран мира.

Самая длинная дистанция составила 21,1 километра. Она не единственная, были еще две: 5,5 и 10 километров.

Ранее трасса прошла сертификацию Ассоциации международных марафонов и пробегов. Благодаря этому спортсмены могут пройти отбор на Чемпионат мира или Олимпийские игры.

На дистанции 21 км первое место занял Андрей Лейман из Краснодарского края. За это, спортсмену вручили 50 000 рублей. Среди женщин победу на дистанции одержала Ирина Сергеева из Курска.

- В забеге на 10 км первым финишировал Егор Николаев из Башкортостана и Ирина Шипицына из Пермского края, а на 5,5 км - Кристина Даниленко из Краснодара и Никита Степанов из Ульяновска, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе администрации Кубани.

ИСТОЧНИК KP.RU