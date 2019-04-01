В Краснодарском крае объемы производства кондитерских изделий увеличились на 4%

СЕГОДНЯ 07:27 2019-04-01T07:27:03+03:00

За прошлый год региональные предприятия произвели 113 тысяч тонн продукции

Изменить размер текста: A A

Наилучшие результаты в изготовлении кондитерских изделий показали Тимашевск, Армавир, Курганинск и Динской район.

– Продукция кондитерских предприятий Краснодарского края отвечает высоким стандартам качества. Это подтверждено, в том числе, победами на международных отраслевых конкурсах, – сообщает министерство сельского хозяйства края.

Напомним, что ОАО «Кондитерский комбинат «Кубань», расположенный в Тимашевском районе, удостоили золотой медали и Гран-при на Международном смотре качества кондитерских изделий «Инновации и традиции» за большой ассортимент и качество кондитерских изделий.

- В настоящее время на территории региона находятся 140 учреждений, занимающихся производством мучной кондитерской продукции, изделий шоколадной, сахаристой групп и халвы. Товары поставляют не только в регионы России, но и страны ближнего зарубежья, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU