2019-04-01T07:44:42+03:00
Общество

«Краснодар» разгромил «Анжи»

Встреча завершилась со счетом 5:0
Татьяна СМИРНОВА
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Фото пресс-службы ФК «Краснодар»Фото пресс-службы ФК «Краснодар»
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Футбольные клубы сразились 31 марта на стадионе черно-зеленых.

На восемнадцатой минуте мачта счет открыл Масиэл Вандерсон. А на тридцать восьмой - Виктор Классон реализовал пенальти, и ,таким образом, увеличил преимущество "Краснодара".

Во втором таймауте мяч в ворота махачкалинской команды загнал Магомед-Шапи Сулейманов. Затем то же самое сделал Иван Игнатьев. В дальнейшем Сулейманов забил гол еще раз.

По итогам игры «Краснодар» занял третью строчку в турнирной таблице РПЛ . В настоящее время у команды 38 очков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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