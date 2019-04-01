«Краснодар» разгромил «Анжи»
Встреча завершилась со счетом 5:0
Фото пресс-службы ФК «Краснодар»
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Футбольные клубы сразились 31 марта на стадионе черно-зеленых.
На восемнадцатой минуте мачта счет открыл Масиэл Вандерсон. А на тридцать восьмой - Виктор Классон реализовал пенальти, и ,таким образом, увеличил преимущество "Краснодара".
Во втором таймауте мяч в ворота махачкалинской команды загнал Магомед-Шапи Сулейманов. Затем то же самое сделал Иван Игнатьев. В дальнейшем Сулейманов забил гол еще раз.
По итогам игры «Краснодар» занял третью строчку в турнирной таблице РПЛ . В настоящее время у команды 38 очков.
ИСТОЧНИК KP.RU