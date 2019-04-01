2019-04-01T08:10:59+03:00
Происшествия

В Сочи загорелись хозпостройки

Погибших и пострадавших нет
Татьяна СМИРНОВА
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Фото: instagram.com/chp_sochiФото: instagram.com/chp_sochi
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31 марта в Сочи произошел пожар в хозпостройках.

- Около восьми часов вечера в дежурную часть МЧС поступило сообщение о возгорании сараев, расположенных на улице Рахманинова.

На указанное место выехали представители подразделения Сочинского ПСГ. По прибытии спасатели установили, что горят сараи. По предварительным данным, площадь пожара составила 50 квадратных метров, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Краснодарскому краю.

Спустя пятнадцать минут после прибытия спасателям удалось локализовать огонь, а в дальнейшем и ликвидировать его. В работе задействовали десять человек личного состава и четыре единицы техники.

К счастью, во время пожара никто не погиб и пострадал.

В настоящее время специалисты устанавливают причины возгорания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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