В Сочи загорелись хозпостройки
31 марта в Сочи произошел пожар в хозпостройках.
- Около восьми часов вечера в дежурную часть МЧС поступило сообщение о возгорании сараев, расположенных на улице Рахманинова.
На указанное место выехали представители подразделения Сочинского ПСГ. По прибытии спасатели установили, что горят сараи. По предварительным данным, площадь пожара составила 50 квадратных метров, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Краснодарскому краю.
Спустя пятнадцать минут после прибытия спасателям удалось локализовать огонь, а в дальнейшем и ликвидировать его. В работе задействовали десять человек личного состава и четыре единицы техники.
К счастью, во время пожара никто не погиб и пострадал.
В настоящее время специалисты устанавливают причины возгорания.
ИСТОЧНИК KP.RU