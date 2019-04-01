Кубанские врачи спасли молодую женщину от рака

СЕГОДНЯ 08:31 2019-04-01T08:31:48+03:00

Для этого они использовали редкую технику операции

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Во время обследования у 37-летней пациентки врачи выявили опухоль прямой кишки. Она располагалась в труднодоступном для хирургии сегменте. Для того, чтобы спасти женщине жизнь, сотрудники НИИ-ККБ №1 министерства здравоохранения Краснодарского края использовали редкую технику операции.

- На сегодняшний день наиболее щадящий метод хирургического вмешательства – лапароскопия. Это операция проводится через проколы в брюшной стенке, без разрезов и швов. Немногие врачи на территории ЮФО способны проводить их с таким расположением опухоли, как у 37-летней пациентки, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе краевого минздрава.

Около 3,5 часов шесть врачей боролись за жизнь женщины. Они использовали точную технику оперирования, которая помогла сохранить функции соседних органов.

К счастью, хирургическое вмешательство прошло успешно: на вторые сутки после операции пациентка вставала с кровати и ходила, а на шестые – выписалась.

В дальнейшем женщина прошла курс химиотерапии. Согласно данным последнего обследования, рак отступил.

ИСТОЧНИК KP.RU