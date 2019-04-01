В Краснодаре водителя фургона привлекут к ответственности за свалку мусора

СЕГОДНЯ 08:56 2019-04-01T08:56:47+03:00

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В департамент городского хозяйства и ТЭК обратились местные жители. Они сообщили о том, что неизвестный мужчина приехал на фургоне к пересечению улиц Янковского и Пашковской. Он выгрузил из транспортного средства несколько мешков со строительным мусором и оставил их рядом контейнерной площадкой, сообщает пресс-служба администрации Краснодара

— В настоящее время представители администрации округа и полиции устанавливают личность нарушителя. Мужчину планируют вызвать на окружную административную комиссию для составления протокола. За нарушение правил благоустройства злоумышленнику выпишут штраф, — сообщил заместитель директора департамента городского хозяйства и ТЭК Павел Абрамчик.

Напомним, что с начала текущего года в столице Кубани проводятся работы по уборке незаконных свалок. Ликвидацией скоплений мусора занимаются сотрудники АО «Мусороуборочная компания».

ИСТОЧНИК KP.RU