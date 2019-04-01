СЕГОДНЯ 09:22 2019-04-01T09:22:53+03:00

Жительницу Отрадненского района могут посадить на пять лет за кражу телефона Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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В дежурную часть полиции обратилась жительница Отрадненского района. Она сообщила о том, что у нее пропал мобильный телефон. Женщина пояснила, что забыла средство связи в кафе, а когда вернулась, его уже не было на месте. Сумма ущерба составила почти 10 тысяч рублей.

- На указанное место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Во время оперативно-розыскных работ они задержали подозреваемую в краже смартфона. Ею оказалась 31-летняя местная жительница, которая в тот вечер обедала в заведении,- об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД Кубани.

В отделе полиции злоумышленница призналась в совершении преступления. Она пояснила, что заметила телефон на диване возле своего столика, похитила его, выбросила сим-карту и стала пользоваться.

По данному факту в отношении подозреваемой возбудили уголовное дело. Его материалы уже направили в суд. Женщине грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU