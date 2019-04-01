В Краснодаре построили новый корпус гимназии №23

СЕГОДНЯ 09:52 2019-04-01T09:52:30+03:00

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Здание примет учеников с 1 сентября 2019-го. Хотя и без этого гимназии присвоили звание «Лучшая школа Кубани». Посмотреть новый корпус пришли родители, им показали несколько частей здания: учебные кабинеты, спортивный зал с тренажерами и столовую, где питаться будет по типу шведского стола.

- Дизайн стен в классах начальной школы разрабатывали вместе с родителями — сделали их красочными и яркими, - цитирует слова директора гимназии пресс-служба администрации Краснодара. – Актовый зал рассчитан на 350 мест. По краям сцены установлены два больших светодиодных экрана, сейчас рабочие завершают монтаж оборудования. Как подчеркнула директор гимназии, такой зал подходит для проведения мероприятий любого уровня.

ИСТОЧНИК KP.RU