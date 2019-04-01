В Сочи начали курсировать новые низкопольные автобусы

СЕГОДНЯ 10:59 2019-04-01T10:59:32+03:00

В салонах установлены камеры видеонаблюдения, электронные табло и автоинформаторы для объявления остановок

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- В Сочи в Лазаревке новые низкопольные автобусы вышли маршруты №77 «улица Навагинская – микрорайон Лоо – микрорайон Головинка - ж/д вокзал Лазаревское» и №69 «Лазаревское – Павлова (остановка Казачий Хутор) – улица Свирская», - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

В салонах имеются камеры видеонаблюдения, электронные табло и автоинформаторы для объявления остановок.

На маршруте №68 « Лазаревское (остановка рынок ТВС) - в/с Янтарь» низкопольные автобусы курсируют с нового года.

На курорте современный общественный транспорт начал появляться еще осенью прошлого года. Автобусы соответствуют всем требованиям безопасности. Они адаптированы для поездок маломобильных групп населения. На сегодняшний день на линии работает уже 195 современных автобусов.

ИСТОЧНИК KP.RU