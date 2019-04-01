СЕГОДНЯ 11:28 2019-04-01T11:28:52+03:00

На Кубани работник овощной базы присвоил 90 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

Ему грозит до пяти лет лишения свободы

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В отделение полиции Горячего ключа обратилась владелица овощной базы. Женщина сообщила, что передала своему работнику, который занимался погрузкой, деньги, предназначенные поставщику для оплаты. Однако сотрудник в тот же день перестал выходить с ней на связь. Ущерб составил 90 тысяч рублей.

- Ранее судимого 32-летнего местного жителя объявили в федеральный розыск, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе гУ МВД по Краснодарскому краю.

Полицейские задержали злоумышленника в Геленджике. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество).

Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Напомним, жительницу Отрадненского района могут посадить на пять лет за кражу телефона. Сумма ущерба составила почти 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU