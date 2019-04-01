В Сочи кубанский сноубордист выиграл этап Кубка Европы

СЕГОДНЯ 11:40 2019-04-01T11:40:23+03:00

В соревнованиях принимали участие более 40 спортсменов из восьми регионов

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В Сочи на горном курорте Роза Хутор прошли два крупных турнира по сноуборду. Это заключительный этап Кубка России и этап Кубка Европы в акробатических дисциплинах слоуп-стайл и биг-эйр.

- В слоуп-стайле (это серии акробатических прыжков на трамплинах, пирамидах, контр-уклонах, дропах, перилах, расположенных последовательно на всем протяжении трассы) успешно выступил представитель сочинского краевого Центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта Марк Теймуров, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Он завоевал серебряные медали в обеих дисциплинах на заключительном этапе Кубка России, в котором принимали участие более 40 спортсменов из восьми регионов.

Как сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона, на этапе Кубка Европы в дисциплине слоуп-стайл Марк занял первое место. Он стал сильнейшим райдером среди восьми финалистов из России, Белоруссии, Грузии и Швейцарии.

В дисциплине биг-эйр (спортсмен разгоняется и прыгает с большого трамплина, выполняя в полете разные трюки) кубанец занял четвертое место.

ИСТОЧНИК KP.RU