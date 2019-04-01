В Усть-Лабинском районе в аварии погиб 21-летний парень

СЕГОДНЯ 11:56 2019-04-01T11:56:43+03:00

Он скончался до приезда скорой помощи

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В Краснодарском крае 31 марта в 14:00 в районе автодороги Краснодар - Кропоткин - гр-ца Ставропольского края произошла авария.

По предварительным данным 21-летний молодой человек находился за рулем автомобиля марки «Рено». Он нарушил правила дорожного движения и выехал на встречную полосу, где влетел в грузовик марки «Мерседес» с полуприцепом.

- В результате дорожно-транспортного происшествия молодой водитель погиб на месте до приезда скорой помощи. 54-летний мужчина, который управлял грузовиком, не пострадал, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по краю.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

За 30-31 марта на дорогах края произошло 48 ДТП, в которых 6 человек погибли и 55 получили ранения различной степени тяжести.

Напомним, в ДТП в Лазаревском районе Сочи пострадал двухлетний ребенок. Женщина на Ауди устроила ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU