В Усть-Лабинском районе в аварии погиб 21-летний парень
В Краснодарском крае 31 марта в 14:00 в районе автодороги Краснодар - Кропоткин - гр-ца Ставропольского края произошла авария.
По предварительным данным 21-летний молодой человек находился за рулем автомобиля марки «Рено». Он нарушил правила дорожного движения и выехал на встречную полосу, где влетел в грузовик марки «Мерседес» с полуприцепом.
- В результате дорожно-транспортного происшествия молодой водитель погиб на месте до приезда скорой помощи. 54-летний мужчина, который управлял грузовиком, не пострадал, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по краю.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
За 30-31 марта на дорогах края произошло 48 ДТП, в которых 6 человек погибли и 55 получили ранения различной степени тяжести.
Напомним, в ДТП в Лазаревском районе Сочи пострадал двухлетний ребенок. Женщина на Ауди устроила ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU