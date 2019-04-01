2019-04-01T12:23:30+03:00
Происшествия

В Новороссийске от взрыва учебного снаряда пострадали трое молодых людей

Обстоятельства ЧП сейчас выясняет полиция
Александра ПОДУШКО
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В Новороссийске от взрыва учебного снаряда пострадали трое молодых людейВ Новороссийске от взрыва учебного снаряда пострадали трое молодых людейФото: Дмитрий ПОЛУХИН
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В дежурную часть отдела полиции Приморского района поступило сообщение о том, что в городскую больницу доставили троих молодых людей с различными травмами.

Правоохранителями при проверке информации было установлено, что местные жители нашли учебный снаряд, который принесли с собой в жилище и стали рассматривать.

- В результате в жилом доме на втором этаже произошел взрыв. Пострадавшими оказались два молодых человека 18 лет и один 17-летний. Парней госпитализировали в городскую больницу, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сейчас проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего инцидента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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