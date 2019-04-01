В Темрюкском районе после капитального ремонта открыли Дом культуры

СЕГОДНЯ 12:41 2019-04-01T12:41:56+03:00

На ремонт здания было направлено более 13 миллионов рублей

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В 2018 году в Темрюкском районе была проведена модернизация шести объектов. На эти цели было направлено более 110 миллионов рублей из разных уровней бюджета.

Открыли Дома культуры в станице Запорожской, поселках Приморском и Сенном, в Темрюке, также провели ремонтные работы объекта в поселке Виноградный.

- На обновление здания в поселке Юбилейном было выделено 13 миллионов рублей из бюджетов района и поселения, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На эти деньги заменили кровлю, коммуникации, лестничные марши, вентиляцию, крыльцо. В зрительном зале установили удобные современные кресла.

Как рассказали в региональном министерстве культуры, на базе этого обновленного ДК планируется открыть новые творческие объединения как для детей, так и для взрослых.

ИСТОЧНИК KP.RU