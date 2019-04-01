В Краснодаре пройдет мастер-класс по созданию цветочной композиции

СЕГОДНЯ 13:02 2019-04-01T13:02:03+03:00

Всем желающим расскажут об особенностях работы в технике флоротипии

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В краевой столице в художественном музее имени Коваленко пройдет мастер-класс по созданию цветочной композиции. Всех желающих научат работать в технике флоротипии (использовании растений и растительных материалов для получения оттиска).

- Урок состоится 6 апреля в 17:00. Всего за 1,5 – 2 часа посетителям расскажут, как работать на большом офортном станке, объяснят особенности техники флоротипии,- сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе музея.

Стоимость мастер-класса – 250 рублей. Желающие создадут три разных композиции - две монохромные и одну цветную. Работы можно будет забрать с собой.

Необходимо записаться по телефону: 262-66-33; 8 (953) 082-32-75.

Художественный музей имени Коваленко находится на Красной,15.

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ИСТОЧНИК KP.RU