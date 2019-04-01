В Краснодаре пройдет мастер-класс по созданию цветочной композиции
В краевой столице в художественном музее имени Коваленко пройдет мастер-класс по созданию цветочной композиции. Всех желающих научат работать в технике флоротипии (использовании растений и растительных материалов для получения оттиска).
- Урок состоится 6 апреля в 17:00. Всего за 1,5 – 2 часа посетителям расскажут, как работать на большом офортном станке, объяснят особенности техники флоротипии,- сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе музея.
Стоимость мастер-класса – 250 рублей. Желающие создадут три разных композиции - две монохромные и одну цветную. Работы можно будет забрать с собой.
Необходимо записаться по телефону: 262-66-33; 8 (953) 082-32-75.
Художественный музей имени Коваленко находится на Красной,15.
Напомним, в Краснодаре не будут переносить памятник Александру Покрышкину. Он останется в микрорайоне им. Жукова.
ИСТОЧНИК KP.RU