СЕГОДНЯ 13:16 2019-04-01T13:16:53+03:00

На Кубани парень украл с банковского счета знакомого 16 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

Злоумышленник может провести за решеткой шесть лет

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В дежурную часть Усть-Лабинского района обратился местный житель. Он рассказал, что с его банковского счета пропали 16 тысяч рублей.

Выяснилось, что недавно в гостях у мужчины был его знакомый. Молодой человек просил у заявителя телефон, чтобы позвонить. На следующий день со счета потерпевшего пропали деньги.

Правоохранители задержали 24-летнего жителя поселка Вимовец и доставили его в отдел полиции. Он рассказал, что узнал реквизиты карты знакомого и с помощью приложения смог зачислить деньги на свой аккаунт на сайте знакомств.

- В отношении 24-летнего местного жителя возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (Кража), - сообщили «Комсомолськой правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU