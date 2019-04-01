2019-04-01T13:16:53+03:00
Происшествия

На Кубани парень украл с банковского счета знакомого 16 тысяч рублей

Злоумышленник может провести за решеткой шесть лет
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
На Кубани парень украл с банковского счета знакомого 16 тысяч рублейНа Кубани парень украл с банковского счета знакомого 16 тысяч рублейФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В дежурную часть Усть-Лабинского района обратился местный житель. Он рассказал, что с его банковского счета пропали 16 тысяч рублей.

Выяснилось, что недавно в гостях у мужчины был его знакомый. Молодой человек просил у заявителя телефон, чтобы позвонить. На следующий день со счета потерпевшего пропали деньги.

Правоохранители задержали 24-летнего жителя поселка Вимовец и доставили его в отдел полиции. Он рассказал, что узнал реквизиты карты знакомого и с помощью приложения смог зачислить деньги на свой аккаунт на сайте знакомств.

- В отношении 24-летнего местного жителя возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (Кража), - сообщили «Комсомолськой правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В «Сочи Парке» рассмешат Царевну Несмеяну
Перед курортным сезоном аэропорты Кубани открыли 27 новых авиарейсов
За контрафактный «Краснодарский чай» будут наказывать
«Краснодар Водоканал» завершил прочистку коллектора в центре города
В Краснодаре пройдет мастер-класс по созданию цветочной композиции
В Темрюкском районе после капитального ремонта открыли Дом культуры
В Новороссийске от взрыва учебного снаряда пострадали трое молодых людей
В Усть-Лабинском районе в аварии погиб 21-летний парень
В Сочи кубанский сноубордист выиграл этап Кубка Европы
На Кубани работник овощной базы присвоил 90 тысяч рублей
В Сочи начали курсировать новые низкопольные автобусы
В Краснодаре построили новый корпус гимназии №23
Жительницу Отрадненского района могут посадить на пять лет за кражу телефона
В Краснодаре водителя фургона привлекут к ответственности за свалку мусора
Кубанские врачи спасли молодую женщину от рака
В Сочи загорелись хозпостройки
«Краснодар» разгромил «Анжи»
В Краснодарском крае объемы производства кондитерских изделий увеличились на 4%
На Кубани прошел полумарафон «Сочи Автодром»