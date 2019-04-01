2019-04-01T13:35:06+03:00
Общество

«Краснодар Водоканал» завершил прочистку коллектора в центре города

Специалисты устранили засоры, препятствующие движению стоков по канализационным сетям
Юлия МАНАСИХИНА
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«Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») завершил мероприятия по прочистке участка коллектора протяженностью 350 метров диаметром 800 мм по ул. Ленина от ул. Октябрьская до ул. Фрунзе. Специалисты устранили засоры, препятствующие движению стоков по канализационным сетям. Работы проводились без отключения абонентов от услуг водоотведения.

«При помощи специального приспособления, устанавливаемого в колодцах, специалисты могут выяснить, что стало причиной засоров на сетях, - говорит директор по производству ООО «Краснодар Водоканал» Станислав Гераськов. - Значительная часть засоров возникает из-за синтетических салфеток, сбрасываемых жителями в канализацию - они создают большой спрессованный ком, который препятствует прохождению стоков».

За минувший год специалисты краснодарского водоканала устранили свыше 7000 засоров на сетях. В большинстве случаев их причина — безответственное отношение к хозяйственно-бытовой канализации некоторых горожан. Из-за их недопустимых действий страдают граждане, соблюдающие правила пользования системой водоотведения. «Краснодар Водоканал» вынужден вкладывать сотни тысяч рублей в ликвидацию засоров и ремонт вышедшего из строя оборудования в ущерб модернизации и строительству новых сетей водоотведения.

Неправильная утилизация бытовых предметов ежедневного пользования может нанести серьезный урон таким важным техническим объектам, как канализационные насосные станции и очистные сооружения города, бесперебойное функционирование которых обеспечивает стабильное предоставление горожанам услуг водоотведения.

Специалисты краснодарского водоканала ежедневно решают проблемы образования засоров и продолжают разработку мероприятий, направленных на бесперебойное функционирование систем водоотведения. Но без поддержки и понимания жителей Краснодара эту задачу не решить.

Предприятие призывает горожан помнить о правилах пользования канализацией, от соблюдения которых зависит бесперебойная работа системы водоотведения столицы Кубани и напоминает, что в канализацию запрещается сбрасывать: строительный мусор, ветошь, фрагменты одежды, различные химические вещества, песок, цемент, скотч-ленту, предметы личной гигиены, полиэтиленовые пакеты, пластик, стекло, щелочь, машинное масло, антифриз, а также любые другие биологически неразлагаемые предметы и вещества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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