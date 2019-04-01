За контрафактный «Краснодарский чай» будут наказывать

СЕГОДНЯ 13:39 2019-04-01T13:39:54+03:00

Предусмотрена административная и уголовная ответственность, а также штраф до 500 тысяч рублей

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- В Сочи прошел очередной рейд по торговым точкам с целью выявления и изъятия контрафактной продукции. В мероприятии участвовали представители Ассоциации производителей Краснодарского чая, сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД Сочи, Торгово-промышленной палаты, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Как отметили в регионально минсельхозе, упаковки с надписями «Краснодарский чай. Ручной сбор» часто содержат импортное дешевое сырье неизвестного происхождения. Продавая такой продукт, производители вводят в заблуждение потребителя.

От этого терпят убытки чаеводческие хозяйства, обеспечивающие занятость населения. Экономика региона недополучает налоговые отчисления.

Владельцу магазина, в котором найдут контрафактную продукцию, грозит административная или уголовная ответственность. Товар конфискуется, а на юридическое лицо налагается штраф до 500 тысяч рублей.

Производитель «Краснодарского чая» обязательно должен иметь сертификат соответствия ГОСТу или ТУ и свидетельство об исключительном праве на наименование места происхождения товара. Документ выдается Федеральным институтом интеллектуальной собственности на основании заключения министерства сельского хозяйства РФ.

Напомним, стандарт «Краснодарского чая» на федеральном уровне утвердят до конца года. Производители будут маркировать продукцию по новому стандарту.

ИСТОЧНИК KP.RU