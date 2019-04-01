2019-04-01T14:04:33+03:00
Общество

В «Сочи Парке» рассмешат Царевну Несмеяну

С 3 по 7 апреля в первом тематическом парке страны отметят Неделю смеха
Иван ЕГОРОВ
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Фото: «Сочи Парк»Фото: «Сочи Парк»
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Смешные клоуны на Аллее огней нарисуют забавные шаржи и подарят их гостям, покажут шуточные фокусы и пригласят всех сфотографироваться. А в Южную Резиденцию Бабы Яги на неделю приехала Царевна Несмеяна, и задача гостей – рассмешить ее. Помогать ребятам будут сказочные герои, ведь заставить улыбнуться самую грустную девушку на свете – дело нелегкое. Но те, кому удастся это сделать, получат сладкие призы.

Фото: «Сочи Парк»

Фото: «Сочи Парк»

С 3 апреля «Сочи Парк» открыт с 11.00 до 18.00, детский развлекательный центр «Страна Медведия» и Колесо Времени с 11.00 до 20.00.

Фото: «Сочи Парк»

Фото: «Сочи Парк»

ИСТОЧНИК KP.RU

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