Перед курортным сезоном аэропорты Кубани открыли 27 новых авиарейсов

СЕГОДНЯ 14:04 2019-04-01T14:04:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В преддверии курортного сезона Краснодарский край расширяет географию полетов. В весенне-летнем расписании появилось 27 новых прямых рейсов.

Из Краснодара можно долететь в Волгоград ( рейс будет выполняться в среду и четверг, вылет – в 12:25, прилет – 14:35), Нижний Новгород (вылет по вторникам в 13:40, прилет – в 15:50), Пермь (отправление во вторник и четверг в 00:05, прилет в 05:05), Самару, Челябинск, Ханты-Мансийск. Появились прямые международные рейсы из краевой столицы в Белград, Бодрум и Бейрут.

- Из Сочи добавилось 14 новых направлений внутри страны, а также рейсы в Худжанд, Иран, Дубай. Из аэропорта Анапы - в Курск, - сообщили в пресс-службе Краснодарского края.

- Это даст дополнительный стимул к развитию туризма. В прошлом году курорты края посетили 17 миллионов гостей, в текущем у нас есть все возможности принять не меньше, - прокомментировал губернатор.

В 2018 четыре кубанских аэропорта в Краснодаре, Сочи, Геленджике и Анапе перевезли 12,3 миллионов человек, что на 16 процентов больше, чем в 2017 году.

Напомним, 31 марта аэропорт Геленджика перешел на весенне-летнее расписание полетов.

ИСТОЧНИК KP.RU