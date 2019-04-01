В Сочи «Формула-1» пройдет в формате фестиваля
- В Сочи «Формула-1» так же, как и в прошлом году, пройдет в формате фестиваля. Об этом сообщил генеральный директор АНО «Росгонки» Алексей Титов, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.
- К созданию такого формата фестиваля были привлечены лучшие представители отечественного автоспорта и мотоспорта. Тогда это нашло хорошую отдачу среди публики, поэтому в этом году будем работать над тем, чтобы сделать такой же формат, только еще лучше, - прокомментировал Титов.
Подготовка к Гран-при России идет полным ходом. Гонки состоятся на курорте 27-29 сентября.
Напомним, в Сочи кубанский сноубордист выиграл этап Кубка Европы. В соревнованиях принимали участие более 40 спортсменов из восьми регионов.
ИСТОЧНИК KP.RU