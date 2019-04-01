В Сочи «Формула-1» пройдет в формате фестиваля

СЕГОДНЯ 14:18 2019-04-01T14:18:17+03:00

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- В Сочи «Формула-1» так же, как и в прошлом году, пройдет в формате фестиваля. Об этом сообщил генеральный директор АНО «Росгонки» Алексей Титов, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

- К созданию такого формата фестиваля были привлечены лучшие представители отечественного автоспорта и мотоспорта. Тогда это нашло хорошую отдачу среди публики, поэтому в этом году будем работать над тем, чтобы сделать такой же формат, только еще лучше, - прокомментировал Титов.

Подготовка к Гран-при России идет полным ходом. Гонки состоятся на курорте 27-29 сентября.

Напомним, в Сочи кубанский сноубордист выиграл этап Кубка Европы. В соревнованиях принимали участие более 40 спортсменов из восьми регионов.

ИСТОЧНИК KP.RU