В Отрадненском районе двое мужчин угнали ВАЗ-2106

СЕГОДНЯ 14:31 2019-04-01T14:31:48+03:00

Они хотели покататься по району, однако в пути машина заглохла

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Житель станицы Надежной обратился в дежурную часть Отрадненского района. Он рассказал, что припарковал машину возле своего дома, не закрыв ее. Через несколько часов легковушки уже не было на месте.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители обнаружили угнанный автомобиль недалеко от места совершения преступления, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Полицейские установили, что к угону причастны двое местных жителей 29 и 23 лет, один из которых ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Злоумышленников задержали и доставили в отдел полиции.

Мужчины рассказали, что хотели покататься по району, однако в пути машина заглохла. Они оставили ее и скрылись.

В отношении двоих злоумышленников возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). Им грозит до семи лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU