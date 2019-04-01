2019-04-01T14:43:07+03:00
Происшествия

На Кубани задержали мужчину, который хранил дома 600 граммов взрывчатки

За это ему грозит до пяти лет тюрьмы
Александра ПОДУШКО
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На Кубани задержали мужчину, который хранил дома 600 граммов взрывчаткиНа Кубани задержали мужчину, который хранил дома 600 граммов взрывчаткиФото: Иван ВИСЛОВ
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Сотрудники ЦПЭ ГУ МВД (Главное управление по противодействию экстремизму) России совместно с сотрудниками УФСБ по краю проверяли оперативную информацию.

Они осмотрели дом 63-летнего мужчины, который подозревался в незаконном хранении взрывчатых веществ. При проверке информация подтвердилась. В одной из комнат правоохранители обнаружили в деревянном ящике пластичное вещество желто-коричневого цвета.

- Его отправили на экспертизу, которая подтвердила, что это взрывчатка общей массой свыше 600 граммов, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Хозяин жилища пояснил в отделении полиции, что хранил взрывчатку для рыбалки.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222. 1 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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