Через дорогу "на тот свет" строят надземный пешеходный переход

СЕГОДНЯ 15:02 2019-04-01T15:10:41+03:00

Он появится на выезде из Краснодара у ТЦ Oz Mall

Изменить размер текста: A A

О необходимости строительства надземного пешеходного перехода у популярного среди горожан торгово-развлекательного центра заявлялось давно. Более того, дорогой "на тот свет" прозвали жители Краснодара этот участок дороги.

- На этом перекрестке происходит огромное количество аварий и некоторые — со смертельным исходом. В нашем поселке живет очень много людей, также рядом с нами два крупных предприятия "Кровельный центр" и "Danone". Тысячи людей переходят эту дорогу ежедневно. Огромный торговый центр "ОзМолл" отрезан для пешеходов полностью — пешеходных путей к нему даже не проектировали, — взывали краснодарцы через соцсети.

В конце прошлого года к мнению жителей региона прислушались.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/700561" frameborder="0"></iframe> В прошлом году жители окрестных с ТЦ домов взывали к властям обратить внимание на проблему пешеходного перехода.

- "Краснодар-Автодор" начал эти работы, а планирует завершить их 1 июля, - прокомментировали "КП" - Кубань" в пресс-службе министерства строительства и дорожного хозяйства Краснодарского края.

Водителей просят проявить понимание, если движение в этом направлении будет затруднено на период строительства.

ИСТОЧНИК KP.RU