Через дорогу "на тот свет" строят надземный пешеходный переход
О необходимости строительства надземного пешеходного перехода у популярного среди горожан торгово-развлекательного центра заявлялось давно. Более того, дорогой "на тот свет" прозвали жители Краснодара этот участок дороги.
- На этом перекрестке происходит огромное количество аварий и некоторые — со смертельным исходом. В нашем поселке живет очень много людей, также рядом с нами два крупных предприятия "Кровельный центр" и "Danone". Тысячи людей переходят эту дорогу ежедневно. Огромный торговый центр "ОзМолл" отрезан для пешеходов полностью — пешеходных путей к нему даже не проектировали, — взывали краснодарцы через соцсети.
В конце прошлого года к мнению жителей региона прислушались.
В прошлом году жители окрестных с ТЦ домов взывали к властям обратить внимание на проблему пешеходного перехода.
- "Краснодар-Автодор" начал эти работы, а планирует завершить их 1 июля, - прокомментировали "КП" - Кубань" в пресс-службе министерства строительства и дорожного хозяйства Краснодарского края.
Водителей просят проявить понимание, если движение в этом направлении будет затруднено на период строительства.
ИСТОЧНИК KP.RU