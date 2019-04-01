В Краснодаре неизвестные выбросили мусор на берегу Карасунского водоема

СЕГОДНЯ 15:13 2019-04-01T15:13:06+03:00

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- В Краснодаре местные жители обратились в администрацию. Они передали фотографии и видеозапись, на которых видно как двое неизвестных скидывают мусор на берегу водоема. По данному факту уже составили протокол об административном правонарушении. Сейчас устанавливается владелец автомобиля и личности мужчин, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

- Обязательно будут приняты меры, чтобы привлечь к ответственности виновных. Совместно с полицией будет установлен владелец транспорта, из которого выгружали мусор. За нарушение правил благоустройства, действующих на территории города, его привлекут к административной ответственности, - сказал заместитель директора департамента городского хозяйства и ТЭК Павел Абрамчик.

Напомним, в Краснодаре водителя фургона привлекут к ответственности за свалку мусора. Нарушителю придется заплатить штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU