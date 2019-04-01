Полиция Кубани не получала заявлений от подростка, которому приказали убить человека

СЕГОДНЯ 15:24 2019-04-01T15:29:41+03:00

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1 апреля подросток пожаловался, что его попросили убить человека или умрет он сам. Дедлайн – 2 апреля. Парень играл в «Синий кит» и находился в нем на 39 уровне. Представился Сашей из Краснодара и сказал, что ему страшно. Об этом опубликовали в Telegram-канале Mash. По их сведениям, подростка попросили обратиться в полицию, но он ответил, что она с китом в сговоре и бросил трубку.

- Мы проверили публикацию и все поступившие заявления не только в Краснодаре, но и по всему краю, - сообщает пресс-служба ГУ МВД края. – Но ничего подобного не нашли. К нам подросток не обращался.

Напомним, игра «Синий кит» распространилась по всему миру. Ресурсы, распространяющие ссылки на игры блокируют в соцсетях и интернете. Зачем и кому это нужно, точно неясно.

СОВЕТЫ

Как обезопасить своего ребенка от подобного воздействия?

1. Установите услугу «Родительский контроль» для фильтрации опасного контента (подробности узнавайте у своего провайдера).

2. Контролируйте, сколько ребенок проводит времени в соцсетях. Не позволяйте засиживаться допоздна.

3. Не стесняйтесь нарушить личное пространство ребенка и интересуйтесь списком друзей, групп и интересных страниц. Следите за фотографиями (даже безобидный кит может быть сигналом для тревоги).

4. Если на теле подростка появились порезы, это повод для серьезного разговора, похода к психологу.

5. Не можете сами найти общий язык с ребенком? Расскажите о телефоне доверия 8-861-224-58-48. Звонок бесплатный и конфиденциальный.

ИСТОЧНИК KP.RU