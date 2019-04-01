На Кубани стартует патриотическая акция «Вахта Памяти»

СЕГОДНЯ 15:29 2019-04-01T15:29:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Кубань присоединится к всероссийской патриотической акции «Вахта Памяти». Цель мероприятия - увековечить память погибших защитников Отечества.

- Открытие акции состоится в Краснодаре 11 апреля в парке культуры и отдыха имени 30-летия Победы. Начало торжественного митинга – в 12:00, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В рамках мероприятия дадут старт и проекту «Дорогой героев». Более 700 добровольцев с апреля по июнь пройдут горными тропами и приведут в порядок более 80 памятников. 11 апреля начинает свою работу еще один краевой проект - «Дни единых действий по благоустройству памятников и мемориалов».

Напомним, в столице Кубани запустили новую акцию - «Краснодар - 10 тысяч деревьев». Старт мероприятию дал мэр кубанской столицы Евгений Первышов. Он вместе со своими детьми – дочкой Полиной и сыном Георгием посади деревья в «Народном парке» Комсомольского микрорайона.

ИСТОЧНИК KP.RU