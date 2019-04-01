В Новороссийске выявили более двух тонн санкционного товара из Украины

СЕГОДНЯ 15:46 2019-04-01T15:46:39+03:00

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Новороссийские таможенники выявили более двух тонн санкционного товара, который пытался ввезти из Украины российский предприниматель.

- Контейнер с товаром прибыл в порт морским транспортом. Получатель груза подал на таможенный пост декларацию на товары. Туда были внесены и 4320 полимерных упаковок с «томатными соусами», - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе Южного таможенного управления.

В ходе проверки, было установлено, что продукция является не томатным соусом, а овощными консервами. А они попадают под санкции и запрещены к ввозу на территорию России, согласно указу Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 года (О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц РФ).

Новороссийская таможня возбудила дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 16.2 КоАП России (заявление декларантом недостоверных сведений о товарах), товар отправили обратно.

ИСТОЧНИК KP.RU