В Новороссийске выявили более двух тонн санкционного товара из Украины
Новороссийские таможенники выявили более двух тонн санкционного товара, который пытался ввезти из Украины российский предприниматель.
- Контейнер с товаром прибыл в порт морским транспортом. Получатель груза подал на таможенный пост декларацию на товары. Туда были внесены и 4320 полимерных упаковок с «томатными соусами», - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе Южного таможенного управления.
В ходе проверки, было установлено, что продукция является не томатным соусом, а овощными консервами. А они попадают под санкции и запрещены к ввозу на территорию России, согласно указу Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 года (О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц РФ).
Новороссийская таможня возбудила дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 16.2 КоАП России (заявление декларантом недостоверных сведений о товарах), товар отправили обратно.
ИСТОЧНИК KP.RU