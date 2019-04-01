На Кубани в 2019 году отремонтируют порядка тысячи километров дорог

СЕГОДНЯ 16:09 2019-04-01T16:09:18+03:00

На это выделено около 32 миллиардов рублей

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В Краснодаре 1 апреля прошло расширенное планерное совещание по вопросам реализации краевого дорожного фонда. Его провел Вениамин Кондратьев.

- На 32 миллиарда рублей в крае планируется привести в порядок около 600 километров дорог регионального значения, и порядка 400 километров – муниципального, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Впервые в рамках профильного нацпроекта помимо Краснодарской агломерации деньги направятся также в Сочи и Новороссийск. Общая сумма составит 3,4 миллиарда рублей. В Сочи приведут в порядок 64 улицы, а в Новороссийске будут благоустраивать дорожный участок улицы Видова.

- С 1 июня работы на проезжей части дорог будут завершены, в том числе – на 25 дней раньше срока на участке восточного обхода Краснодара. Сейчас здесь затруднено движение из-за ремонта, - прокомментировал замглавы региона Анатолий Вороновский.

ИСТОЧНИК KP.RU