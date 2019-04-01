Жителя Сочи осудят за дачу взятки полицейскому

СЕГОДНЯ 16:31 2019-04-01T16:31:26+03:00

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В Сочи в отношении 48-летнего ранее судимого местного жителя возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (покушение на дачу взятки лично в размере, не превышающем десяти тысяч рублей).

Было установлено, что 26 февраля в 14:00 мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел на железнодорожный вокзал станции Роза Хутор. Там его задержал полицейский патрульно-постовой службы Сочинского линейного управления МВД России на транспорте.

Опасаясь привлечения к административной ответственности, мужчина предложил правоохранителю 2500 рублей. Полицейский деньги не принял и незамедлительно сообщил о факте взятки в дежурную часть.

- Материалы уголовного дела направлены мировому судье Адлерского района Сочи для рассмотрения по существу, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU