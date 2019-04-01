2019-04-01T16:51:36+03:00
Происшествия

В Динском районе закрыли частный пансионат для инвалидов и престарелых

Все пожилые люди направлены в свои семьи
Александра ПОДУШКО
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В Динском районе закрыли частный пансионат для инвалидов и престарелыхВ Динском районе закрыли частный пансионат для инвалидов и престарелыхФото: архив "КП"
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Прокуратура Динского района совместно со специалистами контролирующих органов провела проверку соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства в частном пансионате «Родные люди».

- В пансионате, который работал без лицензии, проживали 15 пожилых людей, страдающих различными заболеваниями. Им не оказывалась первичная доврачебная медико-санитарная помощь. У персонала не было медицинского образования, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Также правоохранители выявили многочисленные нарушения требований пожарной безопасности, санитарных норм и правил. Дальнейшая эксплуатация объекта могла привести к возникновению возгорания.

После проведения проверки прокурор Динского района обратился в суд с иском об устранении нарушений. Вскоре владельцу пансионата запретили осуществлять деятельность по уходу за пожилыми людьми.

Все старики направлены в свои семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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