В Динском районе закрыли частный пансионат для инвалидов и престарелых
Прокуратура Динского района совместно со специалистами контролирующих органов провела проверку соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства в частном пансионате «Родные люди».
- В пансионате, который работал без лицензии, проживали 15 пожилых людей, страдающих различными заболеваниями. Им не оказывалась первичная доврачебная медико-санитарная помощь. У персонала не было медицинского образования, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Также правоохранители выявили многочисленные нарушения требований пожарной безопасности, санитарных норм и правил. Дальнейшая эксплуатация объекта могла привести к возникновению возгорания.
После проведения проверки прокурор Динского района обратился в суд с иском об устранении нарушений. Вскоре владельцу пансионата запретили осуществлять деятельность по уходу за пожилыми людьми.
Все старики направлены в свои семьи.
ИСТОЧНИК KP.RU