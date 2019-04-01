СЕГОДНЯ 16:51 2019-04-01T16:51:36+03:00

В Динском районе закрыли частный пансионат для инвалидов и престарелых Фото: архив "КП"

Все пожилые люди направлены в свои семьи

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Динского района совместно со специалистами контролирующих органов провела проверку соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства в частном пансионате «Родные люди».

- В пансионате, который работал без лицензии, проживали 15 пожилых людей, страдающих различными заболеваниями. Им не оказывалась первичная доврачебная медико-санитарная помощь. У персонала не было медицинского образования, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Также правоохранители выявили многочисленные нарушения требований пожарной безопасности, санитарных норм и правил. Дальнейшая эксплуатация объекта могла привести к возникновению возгорания.

После проведения проверки прокурор Динского района обратился в суд с иском об устранении нарушений. Вскоре владельцу пансионата запретили осуществлять деятельность по уходу за пожилыми людьми.

Все старики направлены в свои семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU