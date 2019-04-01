2019-04-01T17:20:06+03:00
Происшествия

Прокуратура Анапы выявила четыре сайта, на которых продают шкуры диких животных

Надзорное ведомство обратилось в суд с просьбой об их блокировке
Александра ПОДУШКО
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Прокуратура Анапы выявила четыре сайта, на которых продают шкуры диких животныхПрокуратура Анапы выявила четыре сайта, на которых продают шкуры диких животныхФото: Анатолий ЖДАНОВ
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В ходе мониторинга Интернета Анапская межрайонная прокуратура выявила четыре сайта, на которых была размещена информация о продаже шкур леопарда, гепарда, ягуара и голубого песца. Вход на эти ресурсы свободный и не требует специальных познаний.

- Запрет на распространение подобной информации установлен Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и защите информации», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Анапской межрайонной прокуратуры.

Прокурор направил в Советский районный суд Краснодара соответствующее административное исковое заявление с требованием о внесении сведений в Единый реестр доменных имен и блокировке сайтов.

Напомним, экологи построили у Крымского моста гнездовья для птиц. Здесь будут обитать кряквы и пеганки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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