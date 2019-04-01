На Кубани около 900 земельных участков передадут многодетным семьям
В Краснодарском крае с 2011 года муниципальными властями предоставлено свыше 15 тысяч участков многодетным семьям. При этом только часть из них обеспечена необходимой инфраструктурой.
- Забота о людях должна быть конкретной. А сейчас есть случаи, когда земля выдается на окраине, да еще и без инфраструктуры, - подчеркнул губернатор.
- В этом году выделят коло 900 участков для многодетных семей. До сих пор остается высокая очередность на получение земли в Краснодаре, Сочи, Новороссийске, Анапе, Геленджике. В целом в крае 20 тысяч семей нуждается в участках под строительство, - об это «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Для сокращения очереди Вениамин Кондратьев поручил разработать дополнительные механизмы реализации права семей на льготу.
Напомним, на Кубани в 2019 году отремонтируют порядка тысячи километров дорог. На это выделено около 32 миллиардов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU