В Краснодаре пластический хирург пойдет под суд за оказание услуги ненадлежащего качества
- В Краснодаре в отношении 36-летней врача-хирурга и 31-летнего генерального директора коммерческой клиники возбуждено уголовное дело. Они обвиняются в оказании медицинской услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителю (ч.1 ст.238 УК РФ), - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
3 октября 2017 года местная жительница обратилась в частное медицинское учреждение Краснодара. Она заключила с клиникой договор на выполнение операции по абдоминопластике, которая была проведена в тот же день. 5 октября пациентку выписали.
Согласно данным проведенного исследования в результате операции у девушки впоследствии образовалась фибролипома с участками асептического некроза. Сейчас назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза. Она будет устанавливать степень тяжести вреда здоровью.
Граждан, пострадавших от действий указанного врача-хирурга, следствие просит обратиться в следственный отдел по Западному округу Краснодара.
Следователи также проверят информацию о поддельном дипломе у пластического хирурга. Расследование уголовного дела продолжается.
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Этого медика девушки, как и многие другие, нашли в интернете. Кто-то хотел подправить нос, кто-то - подкорректировать фигуру. Прочитав хвалебные отзывы, они записывались на консультацию, на которой и решались на преображение. (читать далее)
ИСТОЧНИК KP.RU