СЕГОДНЯ 18:09 2019-04-01T18:17:36+03:00

В Краснодаре пластический хирург пойдет под суд за оказание услуги ненадлежащего качества Фото: Олег ЗОЛОТО

Также в рамках расследования уголовного дела проверят информацию о поддельном дипломе

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- В Краснодаре в отношении 36-летней врача-хирурга и 31-летнего генерального директора коммерческой клиники возбуждено уголовное дело. Они обвиняются в оказании медицинской услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителю (ч.1 ст.238 УК РФ), - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

3 октября 2017 года местная жительница обратилась в частное медицинское учреждение Краснодара. Она заключила с клиникой договор на выполнение операции по абдоминопластике, которая была проведена в тот же день. 5 октября пациентку выписали.

Согласно данным проведенного исследования в результате операции у девушки впоследствии образовалась фибролипома с участками асептического некроза. Сейчас назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза. Она будет устанавливать степень тяжести вреда здоровью.

Граждан, пострадавших от действий указанного врача-хирурга, следствие просит обратиться в следственный отдел по Западному округу Краснодара.

Следователи также проверят информацию о поддельном дипломе у пластического хирурга. Расследование уголовного дела продолжается.

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Этого медика девушки, как и многие другие, нашли в интернете. Кто-то хотел подправить нос, кто-то - подкорректировать фигуру. Прочитав хвалебные отзывы, они записывались на консультацию, на которой и решались на преображение. (читать далее)

ИСТОЧНИК KP.RU