2019-04-01T18:21:37+03:00
Общество

В Краснодаре презентовали новый фестиваль «Театр одного города»

Проект представили на конференции, которая прошла во Дворце искусств «Премьера»
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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В кубанской столице презентовали новый фестиваль «Театр одного города». Новый проект представили на конференции, которая прошла во Дворце искусств «Премьера» и была посвящена Году театра в России. Его торжественное открытие запланировано на 28 апреля.

- Мы придумали и решили организовать большой открытый фестиваль «Театр одного города». Его цель - развить театральные традиции в краевой столице, воспитать в детях любовь к культуре и театру, - прокомментировала начальник управления культуры Ирина Лукинская.

В рамках форума «Театр одного города» в течение года пройдут открытый конкурс художественного слова «ГлаголЪ», фестиваль казачьей культуры «Екатеринодар казачий», второй открытый городской фестиваль «Танцы KRD».

- Участники конференции обсудили актуальные вопросы и направления развития театрального искусства в краевой столице, обменялись опытом по реализации новых творческих проектов, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, на Кубани стартует патриотическая акция «Вахта Памяти». Она начнется 11 апреля в краевой столице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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