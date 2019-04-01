Кубань остается лидером по закладке новых садов

СЕГОДНЯ 19:05 2019-04-01T19:05:38+03:00

За 2018 год в регионе заложили почти 2,5 тысячи га многолетних плодово-ягодных насаждений

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Кубань в очередной раз заняла лидирующие позиции по объемам закладки новых садов в стране. Такие данные озвучили в Минсельхозе России.

- Садоводы региона в 2018 году высадили 1841 га садов интенсивного типа и 517 га – обычных садов. Помимо этого, в регионе появились 135 га плодовых питомников. Такие показатели являются рекордными для региона за последние 30 лет, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В 2018 году аграрии Кубани собрали более 500 тонн плодов и ягод. За последние шесть лет рост составил почти 65%.

Стоит отметить, что все саженцы, которые используют при закладке новых садов, являются сертифицированными. Кубанские аграрии отдают предпочтения питомникам, расположенным в регионе, а таких насчитывается 18. За 2018 год в них вырастили почти 5 млн саженцев.

Всего до конца года площадь молодых садов на Кубани планируют увеличить более чем на 2000 га.

ИСТОЧНИК KP.RU