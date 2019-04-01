Кубань остается лидером по закладке новых садов
Кубань в очередной раз заняла лидирующие позиции по объемам закладки новых садов в стране. Такие данные озвучили в Минсельхозе России.
- Садоводы региона в 2018 году высадили 1841 га садов интенсивного типа и 517 га – обычных садов. Помимо этого, в регионе появились 135 га плодовых питомников. Такие показатели являются рекордными для региона за последние 30 лет, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
В 2018 году аграрии Кубани собрали более 500 тонн плодов и ягод. За последние шесть лет рост составил почти 65%.
Стоит отметить, что все саженцы, которые используют при закладке новых садов, являются сертифицированными. Кубанские аграрии отдают предпочтения питомникам, расположенным в регионе, а таких насчитывается 18. За 2018 год в них вырастили почти 5 млн саженцев.
Всего до конца года площадь молодых садов на Кубани планируют увеличить более чем на 2000 га.
ИСТОЧНИК KP.RU