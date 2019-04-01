2019-04-01T19:05:38+03:00
Общество

Кубань остается лидером по закладке новых садов

За 2018 год в регионе заложили почти 2,5 тысячи га многолетних плодово-ягодных насаждений
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
Изменить размер текста:

Кубань в очередной раз заняла лидирующие позиции по объемам закладки новых садов в стране. Такие данные озвучили в Минсельхозе России.

- Садоводы региона в 2018 году высадили 1841 га садов интенсивного типа и 517 га – обычных садов. Помимо этого, в регионе появились 135 га плодовых питомников. Такие показатели являются рекордными для региона за последние 30 лет, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В 2018 году аграрии Кубани собрали более 500 тонн плодов и ягод. За последние шесть лет рост составил почти 65%.

Стоит отметить, что все саженцы, которые используют при закладке новых садов, являются сертифицированными. Кубанские аграрии отдают предпочтения питомникам, расположенным в регионе, а таких насчитывается 18. За 2018 год в них вырастили почти 5 млн саженцев.

Всего до конца года площадь молодых садов на Кубани планируют увеличить более чем на 2000 га.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Краснодаре презентовали новый фестиваль «Театр одного города»
В Краснодаре пластический хирург пойдет под суд за оказание услуги ненадлежащего качества
На Кубани около 900 земельных участков передадут многодетным семьям
Прокуратура Анапы выявила четыре сайта, на которых продают шкуры диких животных
В Динском районе закрыли частный пансионат для инвалидов и престарелых
Жителя Сочи осудят за дачу взятки полицейскому
На Кубани в 2019 году отремонтируют порядка тысячи километров дорог
В Новороссийске выявили более двух тонн санкционного товара из Украины
На Кубани стартует патриотическая акция «Вахта Памяти»
Полиция Кубани не получала заявлений от подростка, которому приказали убить человека
В Краснодаре неизвестные выбросили мусор на берегу Карасунского водоема
Через дорогу "на тот свет" строят надземный пешеходный переход
На Кубани задержали мужчину, который хранил дома 600 граммов взрывчатки
В Отрадненском районе двое мужчин угнали ВАЗ-2106
В Сочи «Формула-1» пройдет в формате фестиваля