В Сочи в ДТП пострадал ребенок

СЕГОДНЯ 21:07 2019-04-01T21:07:14+03:00

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Сегодня днем в Адлерском районе сочи произошло ДТП с участием ребенка-пешехода. Авария случилась на улице Молокова, в районе дома 2. В результате пострадала 12-летняя девочка.

- По предварительным данным 23 летний водитель, управляя автомобилем Тойота, при движении допустил наезд на девочку, переходившую проезжую часть по обозначенному пешеходному переходу справа налево по ходу движения транспортного средства. В результате с места ДТП пострадавший ребенок был госпитализирован скорой помощью, -рассказали «Комсомольской правде»- Кубань» в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи.

Сотрудники дорожной полиции напоминают водителям, что невнимательность и рассеянность на дороге может привести к ДТП. Важно помнить, что автомобиль - средство повышенной опасности. Особенно внимательным стоит быть при приближении к пешеходным переходам, движении вблизи мест учебы и отдыха детей, а также при движении во дворах и вблизи жилой зоны.

ИСТОЧНИК KP.RU