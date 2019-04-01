2019-04-01T21:07:14+03:00
Общество

В Сочи в ДТП пострадал ребенок

Автомобиль сбил школьницу на пешеходном переходе
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Место ДТП. Фото: отделе по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу СочиМесто ДТП. Фото: отделе по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи
Изменить размер текста:

Сегодня днем в Адлерском районе сочи произошло ДТП с участием ребенка-пешехода. Авария случилась на улице Молокова, в районе дома 2. В результате пострадала 12-летняя девочка.

- По предварительным данным 23 летний водитель, управляя автомобилем Тойота, при движении допустил наезд на девочку, переходившую проезжую часть по обозначенному пешеходному переходу справа налево по ходу движения транспортного средства. В результате с места ДТП пострадавший ребенок был госпитализирован скорой помощью, -рассказали «Комсомольской правде»- Кубань» в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи.

Сотрудники дорожной полиции напоминают водителям, что невнимательность и рассеянность на дороге может привести к ДТП. Важно помнить, что автомобиль - средство повышенной опасности. Особенно внимательным стоит быть при приближении к пешеходным переходам, движении вблизи мест учебы и отдыха детей, а также при движении во дворах и вблизи жилой зоны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кубань остается лидером по закладке новых садов
В Краснодаре презентовали новый фестиваль «Театр одного города»
В Краснодаре пластический хирург пойдет под суд за оказание услуги ненадлежащего качества
На Кубани около 900 земельных участков передадут многодетным семьям
Прокуратура Анапы выявила четыре сайта, на которых продают шкуры диких животных
В Динском районе закрыли частный пансионат для инвалидов и престарелых
Жителя Сочи осудят за дачу взятки полицейскому
На Кубани в 2019 году отремонтируют порядка тысячи километров дорог
В Новороссийске выявили более двух тонн санкционного товара из Украины
На Кубани стартует патриотическая акция «Вахта Памяти»
Полиция Кубани не получала заявлений от подростка, которому приказали убить человека
В Краснодаре неизвестные выбросили мусор на берегу Карасунского водоема
Через дорогу "на тот свет" строят надземный пешеходный переход
На Кубани задержали мужчину, который хранил дома 600 граммов взрывчатки
В Отрадненском районе двое мужчин угнали ВАЗ-2106
В Сочи «Формула-1» пройдет в формате фестиваля