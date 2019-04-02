2019-04-02T00:34:26+03:00
Спорт

«Локомотив-Кубань» в напряженной игре уступил «Химкам»

Встреча закончилась со счетом 83:87
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Химки обыграли Локо в Краснодаре Фото: ПБК "Локомотив-Кубань"Химки обыграли Локо в Краснодаре Фото: ПБК "Локомотив-Кубань"
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В Краснодаре завершился один из главных матчей месяца в Единой лиге ВТБ. «Локомотив-Кубань» принимал подмосковные «Химки». Эта встреча стала первой на домашней арене для нового наставника «железнодорожников» Боба Доневалда.

Уже в первой четверти «красно-зеленые» потеряли Дмитрия Хвостова, который получил травму. И это сломало план американского тренера на игру. Отдуваться за двоих пришлось новичку Рэндлу, который совсем недавно прилетел из Австралии.

«Локо» допускал много потерь, но не позволял сопернику развернуться. К перерыву счет был 43:42 в пользу «Химок», которых выручали дальние броски Яниса Тиммы. Алексей Швед только-только восстановивший после травмы оказался в тени латвийского партнера.

В третьей четверти гости стали чаще наказывать краснодарцев за небрежность в атаке, но большого отрыва к концовке «Химкам» добиться не удалось – минус два перед последней десятиминуткой.

За пять минут до финальной сирены преимущество гостей достигло семи очков, тогда «форсаж» включил Дмитрий Кулагин, забивавший эффектно с разных дистанций и совершивший важнейший перехват.

Но ошибки на последних секундах стали роковыми – «Химки» забрали эту игру и закрепились на третьем месте.

- Хочу отдать должное своим игрокам, они бились до конца. Это тяжелая ситуация – потерять основного разыгрывающего в начале матча. После травмы Хвостова нам пришлось использовать на его позиции Рэндла, которого мы брали на другую роль. В итоге наши взаимодействия были нарушены, а он совершил несколько потерь. Но даже при «минус 9» мы продолжали сражаться, и проявленный моей командой характер позволяет смотреть в будущее с оптимизмом. Постараемся выиграть все оставшиеся матчи регулярного чемпионата, - сказал после матча главный тренер «Локо» Боб Доневалд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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