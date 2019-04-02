Одежда местных производителей появится в крупных торговых центрах Кубани

СЕГОДНЯ 07:17 2019-04-02T07:17:52+03:00

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В Краснодаре прошло совещание, на котором обсудили взаимодействия предприятий легкой промышленности региона с ТЦ.

Кубанские производители заинтересованы в том, чтобы их продукция была представлена в торговых комплексах Краснодарского края. Сложность реализации заключается в высокой стоимости аренды торговых площадей.

- Власти готовы поддержать предприятия в этом проекте, разработав специальную меру господдержки, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

- Сотрудничество с региональными производителями – взаимовыгодный процесс. Это еще одна мера, направленная на продвижение отечественной продукции и вытеснение некачественного товара с полок магазинов, -отметил руководитель департамента потребительской сферы Роман Куринный.

Напомним, Кубань остается лидером по закладке новых садов. За 2018 год в регионе заложили почти 2,5 тысячи га многолетних плодово-ягодных насаждений.

ИСТОЧНИК KP.RU