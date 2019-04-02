2019-04-02T07:43:46+03:00
Общество

В Сочи благоустроят территорию вокруг кинотеатра «Аэлита»

Глава города провел обход микрорайона Бытха
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация СочиФото: администрация Сочи
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В Сочи отремонтируют межквартальные проезды и приведут в порядок территорию вокруг кинотеатра «Аэлита». Глава города-курорта провел обход микрорайона Бытха.

- Анатолий Пахомов обратил внимание на разбитые лавочки у кинотеатра и распорядился немедленно отремонтировать их. По его поручению администрация Хостинского района разберется с собственником торгового комплекса, который затеял здесь стройку и перегородил забором часть тротуара, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Также глава города распорядился выделить дополнительные средства из городского бюджета на ремонт межквартальных проездов.

В микрорайоне еще остаются дома, не обслуживаемые управляющими компаниями. Департамент городского хозяйства администрации подготовит предложения по каждому из них. Проверить выполнение всех своих поручений Анатолий Пахомов намерен в начале мая в ходе повторного обхода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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