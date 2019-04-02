В Сочи благоустроят территорию вокруг кинотеатра «Аэлита»
В Сочи отремонтируют межквартальные проезды и приведут в порядок территорию вокруг кинотеатра «Аэлита». Глава города-курорта провел обход микрорайона Бытха.
- Анатолий Пахомов обратил внимание на разбитые лавочки у кинотеатра и распорядился немедленно отремонтировать их. По его поручению администрация Хостинского района разберется с собственником торгового комплекса, который затеял здесь стройку и перегородил забором часть тротуара, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.
Также глава города распорядился выделить дополнительные средства из городского бюджета на ремонт межквартальных проездов.
В микрорайоне еще остаются дома, не обслуживаемые управляющими компаниями. Департамент городского хозяйства администрации подготовит предложения по каждому из них. Проверить выполнение всех своих поручений Анатолий Пахомов намерен в начале мая в ходе повторного обхода.
ИСТОЧНИК KP.RU