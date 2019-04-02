2019-04-02T08:16:46+03:00
Общество

В Краснодаре пройдет выставка живописи «На людях»

Посмотреть на экспозицию можно с 5 по 11 апреля
Александра ПОДУШКО
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Фото: "Галерея Ларина"Фото: "Галерея Ларина"
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В Краснодаре в «Галерее Ларина» откроется персональная выставка живописи художника Константина Лупанова «На людях».

- Большинство работ представленных в экспозиции - автопортреты. Картины посвящены тому, как ведет себя человек под вниманием общественности, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе «Галереи Ларина».

Константин Лупанов окончил детскую художественную школу в 1992 году. Через два года поступил на худграф КубГУ, но вскоре бросил. Затем – в Краснодарский институт культуры на отделение театральной живописи, но и здесь он долго не задержался, ушел через год. В 2004 году окончил отделение монументальной живописи.

Участник групповых выставок в Краснодаре, Москве и Санкт-Петербурге. Также выставлялся в Париже и Пьетрасанте (Италия).

Посмотреть на картины Константина Лупанова можно с 5по 11 апреля, по адресу: Октябрьская, 60/1.

ИСТОЧНИК KP.RU

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