В Краснодаре пройдет выставка живописи «На людях»
В Краснодаре в «Галерее Ларина» откроется персональная выставка живописи художника Константина Лупанова «На людях».
- Большинство работ представленных в экспозиции - автопортреты. Картины посвящены тому, как ведет себя человек под вниманием общественности, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе «Галереи Ларина».
Константин Лупанов окончил детскую художественную школу в 1992 году. Через два года поступил на худграф КубГУ, но вскоре бросил. Затем – в Краснодарский институт культуры на отделение театральной живописи, но и здесь он долго не задержался, ушел через год. В 2004 году окончил отделение монументальной живописи.
Участник групповых выставок в Краснодаре, Москве и Санкт-Петербурге. Также выставлялся в Париже и Пьетрасанте (Италия).
Посмотреть на картины Константина Лупанова можно с 5по 11 апреля, по адресу: Октябрьская, 60/1.
ИСТОЧНИК KP.RU