В Новороссийске произошла авария с участием мотоцикла
В Новороссийске в ночь на 2 апреля на улице Советов произошло дорожно-транспортное происшествие. Фотографии в социальные сети выложили очевидцы.
- По предварительным данным, водитель мотоцикла BMW не справился с управлением и врезался в дерево. От полученных травм на месте погибли водитель и пассажир байка, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Фото: vk.com/nvrsk_road
По сообщениям очевидцев, после столкновения мотоцикл загорелся.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
Напомним, в Краснодарском крае 31 марта в 14:00 в районе автодороги Краснодар - Кропоткин - гр-ца Ставропольского края произошла авария. Молодой водитель автомобиля марки «Рено» погиб на месте до приезда скорой помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU