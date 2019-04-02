2019-04-02T08:48:11+03:00
Происшествия

В Новороссийске произошла авария с участием мотоцикла

По предварительным данным, от полученных травм водитель и пассажир байка погибли
Александра ПОДУШКО
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Фото: instagram.com/krd.moto/Фото: instagram.com/krd.moto/
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В Новороссийске в ночь на 2 апреля на улице Советов произошло дорожно-транспортное происшествие. Фотографии в социальные сети выложили очевидцы.

- По предварительным данным, водитель мотоцикла BMW не справился с управлением и врезался в дерево. От полученных травм на месте погибли водитель и пассажир байка, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: vk.com/nvrsk_road

Фото: vk.com/nvrsk_road

По сообщениям очевидцев, после столкновения мотоцикл загорелся.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Напомним, в Краснодарском крае 31 марта в 14:00 в районе автодороги Краснодар - Кропоткин - гр-ца Ставропольского края произошла авария. Молодой водитель автомобиля марки «Рено» погиб на месте до приезда скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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