2019-04-02T09:17:08+03:00
Здоровье

В Краснодаре прооперировали 92-летнюю пациентку с переломом бедра

Через неделю после хирургического вмешательства пациентку уже выписали домой
Александра ПОДУШКО
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Фото: министерство здравоохранения КубаниФото: министерство здравоохранения Кубани
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- 92-летнюю женщину доставили в первую горбольницу Краснодара. Старушка находилась в тяжелом состоянии. Ее отправили на диагностику, которая подтвердила, что у пациентки чрезвертельный перелом бедренной кости, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Кубани.

Учитывая возраст женщины, перед операцией необходима была тщательная подготовка и оценка состояния организма. Чуть более трех часов ушло у травматологов Городской больницы №1 чтобы вернуть старушке возможность ходить. Слаженная работа многопрофильной команды специалистов привела к благополучному результату. Операция прошла успешно.

Женщине также установили современную конструкцию, которая ускорила процесс срастания кости.

Через неделю после хирургического вмешательства пациентку выписали домой. Женщина снова может самостоятельно передвигается по квартире.

Напомним, кубанские врачи спасли молодую женщину от рака. Для этого они использовали редкую технику операции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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