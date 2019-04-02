В Армавире задержали 23-летнего закладчика наркотиков
В Армавире сотрудники полиции задержали на улице молодого человека. По внешним признакам он находился в наркотическом опьянении, что подтвердило проеденное медицинское освидетельствование.
В отношении 23-летнего местного жителя правоохранители составили административный материал по части 1 статьи 6.9 КоАП (Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ).
В ходе я личного досмотра у задержанного обнаружили два свертка с порошкообразным веществом, а также сотовый телефон с адресами тайников, где также были изъяты еще 15 пакетиков.
Содержимое направили на экспертизу. Было установлено, что это N-метилэфедрон общей массой более 9 граммов.
- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по краю.
Парень находится под стражей. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU