В Армавире задержали 23-летнего закладчика наркотиков

СЕГОДНЯ 09:50 2019-04-02T09:50:03+03:00

Ему грозит до 20 лет тюрьмы

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В Армавире сотрудники полиции задержали на улице молодого человека. По внешним признакам он находился в наркотическом опьянении, что подтвердило проеденное медицинское освидетельствование.

В отношении 23-летнего местного жителя правоохранители составили административный материал по части 1 статьи 6.9 КоАП (Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ).

В ходе я личного досмотра у задержанного обнаружили два свертка с порошкообразным веществом, а также сотовый телефон с адресами тайников, где также были изъяты еще 15 пакетиков.

Содержимое направили на экспертизу. Было установлено, что это N-метилэфедрон общей массой более 9 граммов.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по краю.

Парень находится под стражей. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU