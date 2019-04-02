В Краснодаре определили примерную стоимость установки пожарной сигнализации в домах старого фонда

СЕГОДНЯ 10:01 2019-04-02T10:01:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Специалисты администрации рассчитали примерную стоимость установки пожарной сигнализации в домах старого фонда. Оснащение таким оборудованием всех квартир в одном подъезде пятиэтажки обойдется в 68 тысяч рублей, в подъезде девятиэтажки -132 тысячи рублей.

- Монтаж в квартирах, частных домах пожарных извещателей поможет моментально оповестить о возгорании весь дом. И здесь самое важное - это время. Чем раньше будет подан сигнал об опасности - тем быстрее жители смогут отреагировать, спасти себя и родных и, конечно, скорее потушить пожар, - сказал Евгений Первышов.

- Специалисты администрации будут активно вести разъяснительную работу с управляющими компаниями, ТСЖ, ЖСК, жителями тех домов, где пожарные извещатели еще не установлены. Им окажут помощь и передадут контакты лицензированных организаций, которые имеют право оказывать услуги по монтажу такого оборудования, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, только с начала 2019 года в кубанской столице произошло более двухсот пожаров.

ИСТОЧНИК KP.RU