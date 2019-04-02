2019-04-02T10:24:46+03:00
Общество

В Сочи откроется выставка «Театральная история. Николай Островский - Павел Корчагин»

Вернисаж состоится 5 апреля в 15:00
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба музеяФото: пресс-служба музея
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В городе-курорте откроется выставка, посвященная 115-летию со дня рождения Николая Островского и Году театра в России. Вернисаж состоится 5 апреля в 15:00 в литературно-мемориальном музее Островского.

- Гости экспозиции увидят редкие экспонаты: афиши разных эпох и театров, эскизы костюмов, макеты декораций, фотографии исполнителей и сцен из спектаклей, программы, реквизит, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

По роману «Как закалялась сталь» было написано 7 пьес, балет «Юность», опера «Павел Корчагин», десятки инсценировок романа.

Павла Корчагина играли выдающиеся актеры: Бруно Фрейндлих, Геннадий Печников, Сергей Радлов, Алексей Локтев, Василий Лановой, Владимир Конкин.

Внимание к роману не ослабевает и сейчас. В 2017 году к 100-летию революции спектакль «Как закалялась сталь» был поставлен сразу в театре «Балтийский дом» (режиссер Анатолий Праудин) и драматическом театре «Колесо» имени Глеба Дроздова (режиссер Михаил Чумаченко).

Выставку можно будет посмотреть с 5 по 22 апреля по адресу: улица Корчагина, 4.

ИСТОЧНИК KP.RU

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