2019-04-02T10:41:21+03:00
Общество

Руководитель департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского края подал в отставку

С 1 апреля Сергей Егоров по собственному желанию освобожден от занимаемой должности
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
Изменить размер текста:

- Руководитель департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского края подал в отставку. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Вениамин Кондратьев. С 1 апреля Сергей Егоров по собственному желанию освобожден от занимаемой должности, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Его заместитель Оксана Коробкина также подала заявление на увольнение по собственному желанию.

Сергей Анатольевич Егоров родился в 1976 году в Москве. Закончил Институт международной торговли и права по специальности менеджмент. Трудовую деятельность начинал в коммерческих структурах. С 2008 по 2009 год работал начальником контрольно-ревизионного управления ООО «Газтехлизинг», до 2011 года руководил контрольно-ревизионным отделом ООО «Инвестгазавтоматика».

С марта 2015 года по май 2016 года стоял во главе территориального управления ООО «Газпром Социнвест» в Сочи.

На посту руководителя департамента по надзору в строительной сфере Сергей Егоров находился с августа 2016 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Краснодаре задержали мужчину за ложное сообщение о готовящемся взрыве
В Сочи откроется выставка «Театральная история. Николай Островский - Павел Корчагин»
В Краснодаре определили примерную стоимость установки пожарной сигнализации в домах старого фонда
В Армавире задержали 23-летнего закладчика наркотиков
В Краснодаре прооперировали 92-летнюю пациентку с переломом бедра
В Новороссийске произошла авария с участием мотоцикла
В Краснодаре пройдет выставка живописи «На людях»
В Сочи благоустроят территорию вокруг кинотеатра «Аэлита»
Одежда местных производителей появится в крупных торговых центрах Кубани
«Локомотив-Кубань» в напряженной игре уступил «Химкам»
В Сочи в ДТП пострадал ребенок
Кубань остается лидером по закладке новых садов
В Краснодаре презентовали новый фестиваль «Театр одного города»
В Краснодаре пластический хирург пойдет под суд за оказание услуги ненадлежащего качества
На Кубани около 900 земельных участков передадут многодетным семьям
Прокуратура Анапы выявила четыре сайта, на которых продают шкуры диких животных
В Динском районе закрыли частный пансионат для инвалидов и престарелых
Жителя Сочи осудят за дачу взятки полицейскому
На Кубани в 2019 году отремонтируют порядка тысячи километров дорог
В Новороссийске выявили более двух тонн санкционного товара из Украины
На Кубани стартует патриотическая акция «Вахта Памяти»
Полиция Кубани не получала заявлений от подростка, которому приказали убить человека
В Краснодаре неизвестные выбросили мусор на берегу Карасунского водоема
Через дорогу "на тот свет" строят надземный пешеходный переход
На Кубани задержали мужчину, который хранил дома 600 граммов взрывчатки
В Отрадненском районе двое мужчин угнали ВАЗ-2106
В Сочи «Формула-1» пройдет в формате фестиваля