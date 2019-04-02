СЕГОДНЯ 10:40 2019-04-02T10:41:21+03:00

С 1 апреля Сергей Егоров по собственному желанию освобожден от занимаемой должности

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- Руководитель департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского края подал в отставку. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Вениамин Кондратьев. С 1 апреля Сергей Егоров по собственному желанию освобожден от занимаемой должности, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Его заместитель Оксана Коробкина также подала заявление на увольнение по собственному желанию.

Сергей Анатольевич Егоров родился в 1976 году в Москве. Закончил Институт международной торговли и права по специальности менеджмент. Трудовую деятельность начинал в коммерческих структурах. С 2008 по 2009 год работал начальником контрольно-ревизионного управления ООО «Газтехлизинг», до 2011 года руководил контрольно-ревизионным отделом ООО «Инвестгазавтоматика».

С марта 2015 года по май 2016 года стоял во главе территориального управления ООО «Газпром Социнвест» в Сочи.

На посту руководителя департамента по надзору в строительной сфере Сергей Егоров находился с августа 2016 года.

ИСТОЧНИК KP.RU