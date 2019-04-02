СЕГОДНЯ 10:56 2019-04-02T10:56:09+03:00

В Краснодаре задержали мужчину за ложное сообщение о готовящемся взрыве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В единую дежурно-диспетчерскую службу Краснодара поступило сообщение от неизвестного мужчины. Он рассказал о том, что на одном из городских рынков может произойти взрыв.

На место происшествия выехали сотрудники полиции и представители экстренных служб. Они осмотрели территорию, но предметов, угрожающих безопасности и жизни граждан, не нашли.

Правоохранителям удалось установить личность предполагаемого преступника и его местонахождение. Ранее судимого 52-летнего мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Он пояснил, что был пьян, когда сообщал ложные сведения о готовящемся акте экстремизма.

В квартире злоумышленника обнаружили мобильный телефон, при помощи которого он звонил в ЕДДС.

- В отношении ранее судимого 52-летнего местного жителя возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Ему грозит до пяти лет тюрьмы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU